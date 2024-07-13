О какой сумме идет речь, неизвестно, но Bloomerg назвал ее "значительной".

Илон Маск, признанный самым богатым человеком в мире по версии Bloomberg с состоянием в $264 млрд, сделал крупное пожертвование. Деньги ушли в America PAC, политический комитет, поддерживающий кампанию экс-президента США Дональда Трампа. Сумма пожертвования не раскрывается, но она названа значительной. Важно отметить, что America PAC не связан напрямую с предвыборным штабом Трампа.

Это пожертвование произошло на фоне того, как Трамп начал собирать больше средств, чем его соперник, действующий президент Джо Байден. Поддержка Трампа со стороны богатейших людей и крупных корпораций растет, в то время как Байден сталкивается с давлением со стороны своих спонсоров после неудачных дебатов. Некоторые из них даже пригрозили прекратить финансирование, если Байден не откажется от участия в выборах.

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Сам Маск публично не выражал поддержку ни одному из кандидатов и ранее заявлял, что не планирует финансировать их кампании. Тем не менее, его вклад в America PAC стал значимым шагом. Этот комитет известен тем, что тратит большие суммы на прямое общение с избирателями, потратив на эти цели уже $15,8 млн.

Интересно, что несмотря на публичные разногласия между Маском и Трампом в прошлом, они стали чаще общаться. По данным The Wall Street Journal, за последнее время они разговаривали несколько раз в месяц.

После того как Байден признал свои ошибки на дебатах, но отказался сниматься с выборов, несколько крупных доноров Демократической партии приостановили свои пожертвования на общую сумму $90 млн. Они требуют от Байдена отказаться от участия в гонке, но он предложил недовольным демократам выдвинуть своих кандидатов на предстоящем партийном съезде.

Эти события подчеркивают напряженность и высокие ставки текущей политической борьбы в США, где финансовая поддержка от влиятельных личностей и корпораций играет ключевую роль.