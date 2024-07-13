При этом у неё запас хода стал больше.

Новый электрокар Илона Маска получил название Long-range. Он оснащен задним приводом и предлагается по цене 42 490 долларов. Это на 5000 долларов дешевле, чем полноприводная версия. Получается, что новая версия становится более доступной для простого народа.

Новинка сохраняет все ключевые характеристики старших моделей. Но в дополнение к этому она имеет увеличенный запас хода. При этом цены на базовую модель Model 3, а также на полноприводные и высокопроизводительные версии остались прежними.

реклама

В последнее время спрос на электрокары Tesla немного снизился. Но компании удалось сократить падение продаж до 5% во 2 квартале. Это стало возможным благодаря скидкам и дополнительным стимулам для потенциальных клиентов.

Tesla планирует опубликовать отчет о доходах за 2 квартал 23 июля. Там будет представлена детальная информация о продажах и финансовых результатах компании.

В итоге, Tesla продолжает оставаться ведущим игроком в этой индустрии, предлагая инновационные решения по более привлекательным ценам.