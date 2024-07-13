Этот шаг направлен на привлечение иностранных инвестиций и развитие автопрома страны.

Власти Италии хотят возродить известные автомобильные бренды Innocenti и Autobianchi, ранее принадлежавшие компании Stellantis. Они предлагают китайскому автопрому построить заводы на территории Италии. Эта инициатива, о которой сообщает издание Il Sole 24 Ore, направлена на привлечение финансирования из-за рубежа и развитие местной автоиндустрии.

Министр промышленности Италии уже зарегистрировал новые версии логотипов этих брендов в национальном патентном бюро, отличные от тех, что использовались Stellantis. По новым правилам, марки, которые не использовались более пяти лет, могут перейти в руки государства и быть предложены тем, кто готов вкладывать в экономику Италии, включая перенос производства в страну.

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Переговоры с Stellantis о усилении производства в Италии ведутся уже несколько месяцев. На этой неделе, отмечая 125-летие Fiat на его исторической родине в Турине, где была представлена модель Panda сербского производства, министр Адольфо Урсо вновь призвал Stellantis наладить производство в Италии.

Правительство считает, что такие шаги укрепят автопром страны и привлекут китайских производителей к открытию новых производств на итальянской земле.