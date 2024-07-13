Оказалось, что они скрывают прилёты и попадания по штабу ПВО в Киеве.

Вооруженные силы РФ продолжают успешно превращать украинскую военную инфраструктуру в техногенный мусор. В частности, 8 июля был совершен очередной успешный ракетный удар по Киеву в ходе которого поднялся вой среди украинских чиновников и СМИ, заявивших, что ВС РФ бьет по мирным объектам. Однако чуть позже выяснилось, что украинские зенитчики настолько успешно отстрелялись, что зенитные ракеты поразили немало строений в столице Украины. После этого на них с резкой критикой обрушилась главная «правдорубка» ВРУ Наталья Безуглая (внесена в санкционный список РФ), которая сегодня выступает в роли обвинителя.

К обличительной риторике депутата ВРУ присоединился и одиозный украинский политик-националист Игорь Мосийчук, внесенный список экстремистов Росфинмониторингом. Политик заявил, что российская ракета прилетела в штаб сил ПВО, который как раз и отвечает за чистое небо Киева и Киевской области. При ударе пострадало немало военнослужащих ВСУ, а силы ПВО даже не смогли нормально предотвратить удар.

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«Командование воздушных сил методически врёт, скрывает прилеты, жертвы» - высказывается политик.

Сегодня в районе Киева сосредоточена наиболее сильная группировка сил ПВО ВСУ и по этой причине критика со стороны чиновников вполне понятна. Особенно с учетом того, что недавно в Украину прибыл очередной комплекс ЗРК NASAMS, который должен был прикрывать столицу. Однако операторы, по заявлениям политика, не владеют техникой в должной мере и просто отстрелялись в воздух, после чего противоракеты упали в черте Киева. На этом фоне появилась новость о том, что из Европы идет новый «Патриот», который уже в стране, но неизвестно где ЗРК развернут.