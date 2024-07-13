Это произошло после демонстрации эффективности в секторе Газы.

Вторжение израильской армии в сектор Газы стало настоящей пиар-компанией для ряда еврейских систем вооружений и в том числе для управляемого минометного выстрела Iron Sting. 120-мм минометный снаряд производится концерном Elbit Systems и поступал на вооружение ЦАХАЛ с 2022-го года. И вот новейший боеприпас нашел своего первого заграничного покупателя, которым стали Филиппины, ранее закупившие у Израиля самоходные 120-ммм минометы Soltam Cardom.

Филиппинская армия пристально следит за военными новинками и стремительно обновляет собственные вооруженные силы. В частности, их внимание привлекли 120-мм снаряды «Железное Жало», которые отличаются высокой точность. Сейчас армия Филиппин заказывает уже третью партию снарядов для установки M125A3 PA смонтированных на гусеничные шасси Soltam Cardom. Впервые работу снарядов израильтяне показали еще в прошлом году во время интервенции в сектор Газа. При этом следовали комментарии о том, что Iron Sting позволяет уменьшить сопутствующий ущерб.

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«Армия обороны Израиля популяризировала боеприпасы Iron Sting в ходе войны с ХАМАС» - сообщают филиппинцы.

Стоит отметить, что управляемые 120-мм минометные выстрелы «Железное Жало» разрабатываются в Израиле с 2010-х годов и только в 2022-м полноценно пошли в армию. Впервые их использовали только в 2023-м году и почти сразу пошел первый заказ на их приобретение. Филиппинская армия получит первую партию снарядов только в 2025-м году, но это касается только двух первых заказов. Когда именно прибудет третья партия пока не известно.