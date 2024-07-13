Очереди в ТЦК - совсем не то, чем их пытаются показать. Это не добровольцы, а желающие подтвердить бронь.

На Украине скоро заканчивается 60-ти дневный срок, который был выделен новым законом на то, чтобы потенциальные рекруты в ВСУ обновили свои данные в ТЦК. Подразумевалось, что сознательные украинские граждане добровольно придут в военкоматы, но что-то пошло не так и в первые дни после принятия закона очередей не выстраивалось. Однако в последнее время в военкоматы потянулась длинная цепочка мужчин, кадры с которыми украинские СМИ подают, как новый поток добровольцев. На самом деле это не добровольцы, а лишь те, кто хочет пробить свою бронь от мобилизации.

О том, что очереди в ТЦК не то, чем кажутся заявил спикер Полтавского областного ТЦК Истомин, который прокомментировал происходящее. Со слов чиновника выходит, что длинные очереди в военкоматы состоят из мужчин, которых направили подтверждать бронь работодатели. Это связано с тем, что сотрудники ТЦК часто отлавливают таких мужчин, у которых есть бронь, но ее официально не оформили. Кроме того, согласно закону о мобилизации, украинские предприятия должны сообщить о всех мужчинах, попадающих под мобилизацию и вручить повестки тем, кто попадает под ее критерии.

реклама

«Длиннейшие очереди мужчин, которые в последнее время выстроились у дверей ТЦК, – это не добровольцы в ВСУ, а преимущественно желающие продолжить бронирование» - говорит Истомин.

Между тем украинская армия продолжает испытывать нехватку личного состава на передовой, о чем регулярно приходят сообщения. Более того, в настоящий момент командование ВСУ направляет на передовую плохо обученных новобранцев, которые не всегда понимают, что и как делать. Подготовленные и боеспособные подразделения продолжают скапливаться в тылу для создания очередного кулака для контрнаступления. Кроме того, Зеленский вовсю вещает, что у них не хватает вооружения и 14 подготовленных бригад находятся в небоеспособном виде.