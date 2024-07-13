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g1tarist
Американский военный эксперт упомянул про необходимость для Украины мирного договора с РФ
Он сказал, что сторонам нужно договариваться о мире иначе все закончится плохо.

Пока российская армия продавливает оборону ВСУ, западные аналитики вовсю соревнуются в мрачных предсказаниях и почти в один голос утверждают, что Украине нужен мир. В частности, на страницах американской газеты The National Interest вышел большой материал военного эксперта и подполковника ВС США в отставке Дэниела Дэвиса. Аналитик рассуждает на тему того, что если Украина не заключит мир с Россией, то ее ждет позорный проигрыш и большие потери территории. В том числе. Как утверждает эксперт, страна может лишиться Харькова и Одессы.

«Самая реалистичная надежда Украины — удержать текущие территории и договориться о прекращении военных действий» – заявляет эксперт.

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Также Дэвис рассуждает на тему того, что сейчас украинская элита имеет возможность хоть как-то начать договариваться с Россией, но окно таких возможностей с каждым днем все сильнее сокращается. Но пока есть вероятность договориться с реальным шансом не потерять лишней земли в противном случае случиться может все что угодно.

«Это ужасный выбор, но в данный момент как для Украины, так и для Европы лучше стремиться к неприятному, но достижимому урегулированию путём переговоров, чем игнорировать реальность и в итоге потерпеть позорное решительное военное поражение» - пишет газета.

Стоит отметить, что вот уже несколько недель с запада и самой Украины раздаются крики о том, что конфликт нужно заканчивать. В частности, в прошлом месяце Зеленский, выступая на трибуне Брюсселя заявил, что Украина теряет слишком много людей и это надо прекращать. Учитывая, что Зеленский не совсем самостоятельная фигура, то это говорят его западные партнеры. Однако это может быть простое сотрясание воздуха, чтобы отвлечь Россию от действий в зоне СВО и дать возможность ВСУ лучше подготовиться к оборонительным действиям. Напомним, что недавно США возобновили поставки так необходимого украинской армии вооружения, но пока они идут малыми партиями.

#новости #россия #украина #сво #всу #эксперт
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