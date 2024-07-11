Новинка предложена в двух вариантах мощности.

Электрокроссовер Capri - современная версия знаменитого автомобиля, сочетающая в себе спортивный стиль и последние технологии. Capri имеет платформу Volkswagen MEB, такую же, как у популярных моделей ID.4 и ID.5, а также колесную базу 2 770 мм.

Дизайн обновленного Capri взят по образу классического купе 1969-1986 годов, что видно по черной полосе на передней части и дневным ходовым огням, напоминающим первое поколение. В салоне автомобиля установлен большой 14,6-дюймовый экран, а также множество функций, заимствованных у Explorer.

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Capri предлагается в двух версиях: базовая с мощностью 282 лошадиных силы и более мощная версия с 335 лошадиных сил, которая способна разгоняться до 100 км/ч всего за 5,3 секунды. При этом максимальный пробег без подзарядки составляет до 627 километров. В дополнение, в премиум-комплектацию входят удобства вроде подогреваемых массажных сидений и беспроводной зарядки для телефонов.

Цена на новый Capri ожидается на уровне модели Explorer, начиная с 45 875 фунтов стерлингов (около 5,2 миллионов рублей). Этот автомобиль предлагает уникальное сочетание классического стиля и современных технологий, делая его привлекательным выбором для любителей автомобилей.