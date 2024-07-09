Более того, причинён серьёзный урон украинской линии обороны.

Российская армия продвигается по территории Запорожской области постепенно выдавливая из нее подразделения ВСУ, которые не успевают создать нормальную линию обороны и закрепиться на ней. Этому процессу сильно мешает российская артиллерия и фронтовая авиация, которая буквально перепахивает возводимые укрепления. Об этом заявляет глава комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты России Владимир Рогов журналистам из РИА Новости, комментируя ситуацию на Ореховском направлении.

«В результате массированных ударов фронтовой авиации и артиллерии линия обороны ВСУ на Ореховском направлении получила серьезные повреждения» - рассказывает Рогов.

реклама

Ореховское направление сегодня потихоньку поддается российским военным, которые отодвигают границы контролируемой местности от бывшего села Работино. Армия ВС РФ приближается к важному узлу обороны ВСУ в области - городу Орехово, который прикрывает подходы к столице Запорожья. При этом по разным данным в Орехово уже ведутся работы по созданию укреплений, которые должны превратить населённый пункт в полноценную крепость наподобие Артемовску или Авдеевки. Именно в этот город стягивают подкрепления и создают резервные группы из солдат и военной техники.

Стоит отметить, что до недавнего скандала с Содолем, группировкой войск на Ореховском направлении командовал Гнат, который сегодня занимает пост командующего Объединенными силами ВСУ. При этом отзывы о командующем со стороны нижних чинов и простых солдат были не самые оптимистичные.