Украина уже получила новый комплекс ЗРК «Патриот».

Европейские и американские вояжи киевских чиновников продолжают приносить свои результаты, и если визит Умерова и Ермака в Вашингтон оказались не столь успешны, то поездки в Германию дали Украине много больше. В частности, Германия передает Киеву для нужд ВС ВСУ новый зенитно-ракетный комплекс «Патриот» вместе с расходниками в виде запасных частей и зенитных управляемых ракет. Есть информация, что данный ЗРК уже находится на Украине и поставлен на боевое дежурство, чтобы отбивать ракетные атаки российской армии.

реклама

Германское правительство продолжает снабжать украинскую армию вооружениями и боеприпасами. При этом немцы занимают почетное второе место после США по объемам поставок, обгоняя все остальные европейские страны. В частности, в новом пакете немцы передали не только ЗРК «Патриот» с комплектующими, но и большое количество снарядов разного калибра для военной техники и артиллерии, тысячи единиц стрелкового вооружения и системы контроля неба. В списке, который вывесили на официальном сайте Минобороны ФРГ, мелькали машины разминирования и разнообразные вездеходы.

Стоит отметить, что просьбы Зеленского о передаче дополнительных комплексов ЗРК были услышаны, но насколько сильно это поможет ВСУ остается большим вопросом. Дело в том, что украинцы продолжают использовать подавляющее большинство переданных комплексов для защиты самого стратегически важного объекта всей страны - Банковой. Остальные объекты снабжаются по остаточному принципу и результатами этого становятся удары ВС РФ по военным аэродромам, производственным цехам и складам с боеприпасами.