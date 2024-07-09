Он заявил, что они «крайне эффективны».

Официальные американские власти продолжают настаивать на том, что Вооруженные силы Украины не используют ракеты ATACMS для ударов по российской территории. В частности, об этом заявил глава комитета по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Чиновник заявил, что ракеты используются ВСУ только для ударов по "непризнанным территориям" и делают это крайне эффективно.

Во время очередной пресс-конференции Кирби отвечал на вопросы журналистов, тщательно избегая скользких тем. В частности, чиновник поделился сведениями, что украинцы не получали разрешения от Белого дома на использование ATACMS по «старым» территориям РФ и пока США не планирует им этого разрешать. При этом Кирби высказался, что удары этими ракетами очень эффективны и подавили российские ПВО и вынудили Черноморский флот уйти с портов в Крыму.

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Стоит отметить, что американский чиновник ни разу не упомянул про инцидент с пляжем на котором пострадали именно от этих ракет мирные российские граждане. Вероятно, Кирби это неинтересно и американским зрителям и читателям такую информацию знать не надо. Что также непонятно, насколько высказывания Кирби коррелируют с действительностью, так как американцы часто выдают желаемое за действительное. Тем более при официальных пресс-конференциях, направленных в первую очередь на успокоение общественности, что их налоги пошли не в карман, а на дело укрепления демократии.