Об этом объявила пресс-служба Sollers.

В 2025 году стартуют продажи нового пикапа от Sollers, модели ST8. Это авто будет собираться на Ульяновском заводе, и первая партия появится уже к концу 2024 года. Пикап обещает быть полностью "российским" – с местным двигателем и комплектующими.

Sollers ST8 оснастят дизельным двигателем и шестиступенчатой коробкой передач, производство которых налажено в Елабуге и Заволжье. Также автомобиль получит полный привод и будет иметь дорожный просвет в 210 мм, что вкупе с грузоподъемностью в 900 кг делает его отличным выбором для тех, кто ценит проходимость и функциональность.

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На выставке «Иннопром» в Екатеринбурге уже показали, как будет выглядеть ST8 – это пикап, готовый к любым дорожным испытаниям, что подчеркивают его широкие пластмассовые арки.

Что касается цены, то Sollers ST8 обещают сделать доступнее своего китайского "родственника" JAC T8 примерно на 100–200 тыс. рублей. Сейчас JAC T8 стоит от 2,999 млн рублей за бензиновую версию и от 3,199 млн рублей за дизельную.

Так что если вы в поиске надежного и доступного пикапа с хорошими внедорожными характеристиками, Sollers ST8 стоит внимания. Ожидание недолго – уже в начале 2025 года первые покупатели смогут оценить все преимущества новинки.