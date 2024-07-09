Компания Valve пока никак не отреагировала.

Форм-фактор некоторых игровых консолей идеально подходит для управления роботизированными платформами. Именно это продемонстрировали военные ВСУ на одном из направлений на востоке Украины, используя устройство Steam Deck для управления роботизированной платформой, снабженной пулеметной установок. Компания-производитель консоли Valve пока никак не отреагировала на использование ее устройства для ведения боевых действий.

Украинцы смогли прошить игровую консоль и превратили ее в идеальный пульт для удаленного управления роботом. Дело в том, что Steam Deck имеет не только органы управления, но и встроенный экран высокого качества. Это позволяет удобно управлять боевой машиной и вести прицельный огонь. При этом нигде не указывается сколько камер на роботе задействовано и можно ли одновременно вести прицельную стрельбу и выполнять сложные маневры на местности.

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Стоит отметить, что ранее в 2023-м году украинские военные использовали другие игровые консоли для управления роботизированными системами. Их возможностей хватает, чтобы работать как компьютер и при этом есть штатные геймпады, созданные как раз для удаленного управления игрой. Прошлогодний опыт закончился на испытаниях одной единственной машины под названием «Сабля» о которой с тех пор ничего не слышно.

Не стоит думать, что только украинцы пытались приспособить консоли для управления военной техникой. Так в 2017-м году американские военные планировали использовать консоли Xbox 360 в качестве центра управления фотонными мачтами, которые должны были прийти на замену классических перископов на атомных субмаринах ВМФ США. Однако проект не вылился в что-то большее, чем заявления в прессе.