Внешне Volkswagen Teramont не изменился, но улучшилось оснащение и изменились материалы отделки.

В РФ стартовали продажи обновленного Volkswagen Teramont за 7,8 млн рублей. Эту информацию 9 июля поделились журналисты с сайта SPEEDME.RU, внимательно следящие за всеми изменениями на авторынке.

Volkswagen Teramont обладает двигателем на 2,0 литра и мощностью 220 л.с.. К нему прилагается 7-ступенчатая КПП автомат и система полного привода, что обещает уверенное вождение в любых погодных условиях.

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Volkswagen Teramont получил обновления в интерьере: теперь салон выглядит еще более роскошно благодаря использованию качественного кожзаменителя вместо пластика. Изменения коснулись и дверных панелей, которые теперь выглядят более стильно и современно.

Особое внимание заслуживает новая мультимедийная система с сенсорным экраном в 12 дюймов и обновленной цифровой приборной панелью на 10,3 дюйма. Также в автомобиле появилась возможность беспроводного подключения к смартфонам через Apple CarPlay и Android Auto, что делает использование гаджетов в дороге еще удобнее.

Не забыли производители и о зарядке устройств: в салоне предусмотрена беспроводная зарядка, а также шесть портов USB-C и два порта USB-A, позволяющие одновременно подзаряжать несколько гаджетов.

Система безопасности VW IQ.Drive теперь стала стандартной и включает в себя помощь в удержании полосы, автоматическое торможение и центрирование полосы движения. Для тех, кто хочет еще больше комфорта, предлагаются опции адаптивного круиз-контроля и проекционного дисплея.

Таким образом, обновленный Volkswagen Teramont предлагает российским покупателям не только новый уровень комфорта и безопасности, но и стильный дизайн как внутри, так и снаружи.