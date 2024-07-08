Наиболее сильное из землетрясений произошло на глубине 81 км.

На Камчатке зафиксированы два сильных землетрясения. Первое с магнитудой 5,8 произошло днем, а второе, еще более мощное, с магнитудой 6,4 - вечером того же дня. Оба толчка исходили примерно из одного и того же места - на расстоянии 74 км от поселка Усть-Камчатск. Глубина очагов составила около 80 км под землей.

Также утром перед землетрясениями местный вулкан Карымская Сопка показал признаки активности, выбросив столб пепла на высоту 2,5 км. Это может означать, что в ближайшее время в некоторых районах Камчатки возможно выпадение вулканического пепла.

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Эти события напоминают о том, что Камчатка - это активная сейсмическая зона, где подобные явления не редкость. Жителям и гостям полуострова важно быть внимательными к сообщениям местных служб и следовать инструкциям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Власти и специалисты продолжают наблюдение за ситуацией, чтобы вовремя предупредить о возможных рисках. Всем, кто находится в регионе, рекомендуется оставаться на связи и следить за обновлениями.