Это крупнейший контракт в истории России.

Футбольный клуб "Спартак" и БК Winline заключили крупное соглашение в конце 2023 года. Сумма контракта достигает 1,2 миллиарда рублей в год, что в 3 раза больше предыдущего контракта. Это сотрудничество рассчитано до лета 2028г.

По условиям нового договора, "Спартак" будет получать ~800 миллионов рублей ежегодно. Оставшаяся часть средств пойдет на развитие совместных проектов. Также обсуждаются планы по дальнейшим инвестициям в клуб.

реклама

Ранее клуб выражал недовольство по поводу размера выплат по предыдущему контракту, считая их недостаточными. Новое соглашение, начавшее действовать с этого года, значительно увеличивает финансовую поддержку.

"Спартак" также рассматривал предложения от других букмекеров, включая возможность выкупа нейминга домашнего стадиона. Предыдущий рекорд по стоимости контракта принадлежал "Динамо", подписавшему соглашение на 3,5 млрд рублей.

В отдельном сообщении говорится, что "Зенит" планирует заключить контракт на сумму до 2 миллиардов рублей в год. "Локомотив" может начать следующий сезон с новым букмекерским партнером, поскольку FONBET рассматривает возможность расторжения текущего контракта.

В июне 2022 футбольный клуб "Нижний Новгород" был переименован в "Пари НН" после покупки названия за 450 миллионов рублей. Это одна из знаковых сделок на рынке спонсорства, который за последний год значительно вырос.

Сделки российских клубов с букмекерами теперь сопоставимы с контрактами английских клубов. Например, "Эвертон" и "Вест Хэм" заключили соглашения на суммы, превышающие 1,1 миллиард рублей.

Самым крупным беттинговым контрактом в России является соглашение Российской премьер-лиги с Winline на 11,04 млрд рублей. Также стоит отметить контракт Кубка России с FONBET на 2,5 миллиарда рублей в год.