Кто стал новым владельцем этого редкого оружия - неизвестно.

На аукционе продали 2 редких пистолета, которые когда-то принадлежали Наполеону Бонапарту, первому императору Франции. Сумма сделки составила €1,69 млн, что в рублях равняется примерно 161 млн. Эту новость сообщило агентство AFP, ссылаясь на аукционный дом Osenat, который и устроил эти торги.

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Кто теперь стал владельцем этих ценных пистолетов, пока остается неизвестным. Аукционный дом поделился, что продажа пистолетов прошла на ура. Сначала эксперты оценивали стоимость пистолетов в диапазоне от €1,2 млн до €1,5 млн.

Эти пистолеты были сделаны специально для Наполеона оружейником по имени Луи Марена Госсе. Они хранятся в особом ящике из орехового дерева, который изнутри выложен зеленым бархатом и украшен золотом.

Интересный факт, что за несколько дней до аукциона, 6 июля, французское Министерство культуры объявило эти пистолеты национальным достоянием. Это означает, что теперь их нельзя вывозить за пределы страны. Интересно, как бы повлияло это решение на ход торгов, будь оно озвучено раньше.