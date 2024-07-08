Сейчас его тушат более 60 человек и более 10 единиц техники.

В Краснодарском крае, в районе Джубги, произошел пожар. Сухая трава загорелась в бухте Инал. Причиной стала сигнальная ракета, запущенная туристами. Площадь пожара составила 6 тысяч квадратных метров.

Спасатели и пожарные сразу же приступили к тушению. В работе было задействовано 11 единиц техники и 56 человек. К счастью, жилым домам ничего не угрожает. Всего в тушении участвовали 65 человек и 9 единиц техники. Людей с близлежащих территорий эвакуировали.

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Отдельно стоит отметить, что туристы запустили три ракеты, одна из которых упала в лес, что и привело к возгоранию. Это подтверждают несколько источников.

Не так далеко от места этого пожара, в районе хутора Джанхот, произошел еще один пожар. На этот раз огонь охватил сосновый лес у пляжа "Голубая бездна". Площадь возгорания там достигла 7,5 гектара. Борьбу с огнем вели более 120 человек и 32 единицы техники, включая вертолет.

Эти пожары напоминают о важности соблюдения мер безопасности. Власти призывают туристов и местных жителей быть более внимательными и ответственными, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем.