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g1tarist
На Алтае проверят организаторов конкурса, выдавших рыбакам украинские медали
Рыбакам, которые заняли призовые места на соревнованиях выдали медали с украинскими надписями.

Алтайский край удивляет - там произошел необычный инцидент: рыбаков, занявших призовые места в соревнованиях, наградили медалями с надписями на украинском. Событие вызвало широкий резонанс и в настоящее время проводится проверка.

Турнир по рыбной ловле проходил в селе Волчиха. Один из участников, занявший третье место, получил бронзовую медаль, на которой было указано его достижение, но на украинском языке. В кооперативе «Приборовое», организовавшем мероприятие, объяснили, что медали были приобретены во время отпуска председателя, и никто не обратил внимания на надписи.

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После этого инцидента руководство кооператива обратилось в компетентные органы для разбирательства.

Не первый случай использования украинской символики произошел и в Хабаровске. В декабре 2023 года детям, участвовавшим в турнире по пионерболу, выдали грамоты с украинским флагом и гербом. Грамоты были подготовлены воспитателями каждого детского сада самостоятельно.

После этого инцидента в Хабаровске заведующий детским садом и инструктор по физкультуре решили уволиться. Мэр города Сергей Кравчук сообщил, что инструктор нашла образцы грамот в интернете и распечатала их, не обращая внимания на символику, а заведующая поставила печати учреждения.

Эти случаи вызвали обсуждение в обществе и показали, как важно внимательно относиться к символике при организации мероприятий и награждении участников.

#новости #украина #конкурс #происшествия #соревнование #алтай #медали #рыбаки
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Palkovvodec
16:16
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Александр
16:14
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Windmark
16:10
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OgoGoLog
16:10
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SMA
16:10
так ее ппо сбило
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SMA
16:10
>Ракета ударила по прямой наводке пруфы будут? или кривое ппо хохлостана, опять по своим же фигачит, как было уже не один раз... да уже не один десяток раз.
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16:09
Они не все там такие . Как раз таки нацисты там страдают в меньшей степени . Те же азовцы и гомо(право)секи живее всех живых
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