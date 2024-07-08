Рыбакам, которые заняли призовые места на соревнованиях выдали медали с украинскими надписями.

Алтайский край удивляет - там произошел необычный инцидент: рыбаков, занявших призовые места в соревнованиях, наградили медалями с надписями на украинском. Событие вызвало широкий резонанс и в настоящее время проводится проверка.

Турнир по рыбной ловле проходил в селе Волчиха. Один из участников, занявший третье место, получил бронзовую медаль, на которой было указано его достижение, но на украинском языке. В кооперативе «Приборовое», организовавшем мероприятие, объяснили, что медали были приобретены во время отпуска председателя, и никто не обратил внимания на надписи.

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После этого инцидента руководство кооператива обратилось в компетентные органы для разбирательства.

Не первый случай использования украинской символики произошел и в Хабаровске. В декабре 2023 года детям, участвовавшим в турнире по пионерболу, выдали грамоты с украинским флагом и гербом. Грамоты были подготовлены воспитателями каждого детского сада самостоятельно.

После этого инцидента в Хабаровске заведующий детским садом и инструктор по физкультуре решили уволиться. Мэр города Сергей Кравчук сообщил, что инструктор нашла образцы грамот в интернете и распечатала их, не обращая внимания на символику, а заведующая поставила печати учреждения.

Эти случаи вызвали обсуждение в обществе и показали, как важно внимательно относиться к символике при организации мероприятий и награждении участников.