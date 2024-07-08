Его назвали достойной альтернативой китайским машинам.

На сайте "За рулем" появился новый обзор на Citroen C5 Aircross, сделанный в России. Эксперты проверили, как машина едет, и рассказали о том, что им понравилось и что нет.

Главное, что порадовало - это как автомобиль управляется. Благодаря особым настройкам, езда на нем получается мягкой и приятной. Водителям точно понравится, как легко смотреть вокруг благодаря высокому сидению и как удобно все устроено внутри.

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Citroen C5 Aircross также впечатлил своей мощностью. У него двигатель на 1.6 литра с силой в 175 лошадей и автоматическая коробка передач на восемь скоростей. Это значит, что машина быстро набирает скорость и хорошо едет как в городе, так и на трассе.

Но не все так идеально. Места сзади может не хватить, если ехать далеко и всей семьей. И еще один момент, который может не всем понравиться, - это медиасистема. По мнению экспертов, она выглядит не так современно и не так удобно управляется, как в машинах от китайских производителей.

В общем, если вам нужен надежный и комфортный кроссовер, Citroen C5 Aircross - отличный выбор. Но помните о некоторых моментах, которые могут быть важны для вас, особенно если любите последние технологии или часто путешествуете большой компанией.