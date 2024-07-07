Умные кроссовки перестанут быть умными уже в этом году.

В августе 2024 года компания Nike прекратит поддержку своего приложения Nike Adapt App, которое позволяло управлять кроссовками линейки Adapt BB. Это приложение будет удалено из магазинов приложений Apple и Google, что означает, что кроссовки больше не будут "умными". Пользователи смогут управлять обувью только с помощью физических кнопок, но возможность изменять подсветку пропадет.

Nike объясняет, что причина прекращения поддержки приложения заключается в том, что производство кроссовок, которые могут самостоятельно шнуроваться, как в известной трилогии "Назад в будущее", будет остановлено.

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Для тех, кто хочет сохранить возможность управления настройками шнуровки и подсветки, важно не удалять приложение с устройства, так как в будущем его не удастся заново установить. Также стоит учесть, что обновления мобильных операционных систем могут не поддерживать работу с устаревшим приложением.

Таким образом, владельцам кроссовок следует подготовиться к изменениям и заранее принять необходимые меры для сохранения функциональности своей обуви.