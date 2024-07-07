Цифровой рубль намерен расширяться дальше.

С 1 сентября в России начнется новый этап тестирования цифрового рубля. Это значит, что обычные люди и компании смогут использовать новую форму денег в реальных покупках и переводах. Первый заместитель председателя Центробанка, Ольга Скоробогатова, рассказала об этом на Финансовом конгрессе. Теперь в испытаниях будут участвовать не только частные лица, но и различные организации.

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На сегодняшний день в проекте участвуют 12 банков, и еще 19 готовятся присоединиться. Ожидается, что количество участников сильно увеличится. Уже в сентябре к тестированию подключат 9 тысяч частных лиц и 1,2 тысячи компаний. Это поможет Центробанку продвигать цифровой рубль как новый способ расчетов, который будет использоваться наряду с наличными и картами.

Цифровой рубль – это особый код, который можно будет хранить и использовать через специальную платформу. За переводы и операции с этими деньгами будут отвечать обычные банки, действуя связующим звеном между Центробанком и населением.

Одно из преимуществ цифрового рубля – нет необходимости платить за его хранение. По мнению разработчиков, новая система сделает покупки и переводы проще и дешевле. Кроме того, она может помочь России обойти международные санкции, так как позволит напрямую обмениваться деньгами с теми странами, которые тоже используют цифровые валюты своих центральных банков.

Таким образом, цифровой рубль открывает новые возможности для всех участников рынка, делая финансовые операции более доступными и удобными.