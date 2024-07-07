Российская карта «Мир» теперь будет работать и в Иране.

Россия и Иран сделали большой шаг в укреплении экономических связей, успешно завершив объединение своих платёжных систем. Теперь российская система "Мир" и иранская Shetab работают вместе. Это стало возможным благодаря встрече руководителей центральных банков двух стран - Мохаммада Реза Фарзина из Ирана и Эльвиры Набиуллиной из России, которая прошла 4 июля в Санкт-Петербурге.

Фарзин поделился, что после переговоров все необходимые шаги для объединения систем были выполнены, и теперь проект вступил в активную фазу. Это значит, что уже к концу августа иранцы смогут снимать наличные в российских банкоматах с помощью своих карт Shetab. А вот россияне в скором времени получат возможность оплачивать покупки в Иране, используя карты "Мир".

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Кроме того, в ходе встречи было подписано важное соглашение, касающееся ликвидности национальных валют. Это соглашение призвано упростить и ускорить торговые операции между двумя странами, делая их более выгодными и доступными.

Этот шаг следует за апрельским объявлением о начале проекта, который позволит принимать российские карты "Мир" в Иране.