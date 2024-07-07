Этот запуск открывает путь к коммерческой эксплуатации ракеты.

В Норвегии была успешно запущена первая польская ракета, которая работает на жидком топливе. Этот запуск с космодрома Андёйя стал знаковым: ракета достигла высоты сто один километр и пересекла границу космоса - линию Кармана. Этот прорыв стал возможен благодаря многолетней работе специалистов из Института авиации им. Лукашевича. Ракета, получившая название ILR-33 Amber 2K, в первый раз поднялась на космическую высоту, используя в качестве окислителя 98% перекись водорода и усовершенствованные ускорители на твердом топливе.

Доктор Михал Верциньски, занимающий пост вице-президента Польского космического агентства, поделился своими впечатлениями о запуске. Он отметил, что такого успеха польская ракетостроительная отрасль не достигала никогда ранее и выразил уверенность в исторической значимости этого события для всего польского космического сообщества.

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Компания Thorium Space, базирующаяся в Польше, уже планирует использовать ракету ILR-33 Amber 2K для научных исследований в период 2025г. - 2027г.. Этот успешный запуск является важным шагом для Польши на пути к созданию более крупных и мощных ракет, а также к заявке на место среди космических держав Европы.

Таким образом, первый запуск польской ракеты на жидком топливе не только демонстрирует значительные достижения в области космических технологий, но и открывает новые возможности для исследования космоса и развития космической отрасли в Польше.