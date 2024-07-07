Руль от Lada Granta отлично вписался в интерьер Niva Travel.

АвтоВАЗ приступил к испытаниям обновленной Lada Niva Travel. Теперь внедорожник оснащен подушками безопасности для водителя и пассажира, что значительно повышает уровень безопасности. Первая партия из пяти обновленных машин уже сошла с конвейера в Тольятти 5 июля.

Вместе с подушками безопасности, внедорожник получил новое рулевое колесо, похожее на то, что ставят на Lada Granta, но с некоторыми изменениями. Это решение должно понравиться тем, кто ценит классику и привык к традиционному дизайну рулевых колес Lada.

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Особое внимание заслуживает новый цвет "Кориандр" - золотисто-коричневый оттенок, который добавляет автомобилю стиля и современности. Это разнообразит цветовую палитру и, возможно, привлечет новых покупателей. Пока эти обновления находятся на стадии тестирования, но их успех может определить будущее Lada Niva Travel на рынке.