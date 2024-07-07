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g1tarist
Минивэн Kia Carnival снова появился в продаже в России
Несмотря на санкции это авто всё еще радует российские семьи.

Kia Carnival с недавних пор вновь доступен для покупки на территории РФ. Ряд дилеров уже принимают заказы на эту модель. Цены на авто стартуют от 4,49 миллиона рублей. Такая возможность появилась благодаря параллельному импорту, который расширяет ассортимент доступных комплектаций.

Самый навороченный вариант минивэна обойдется в 8,9 миллионов рублей. Всем желающим предлагается выбор из нескольких типов двигателей: 2,2 л. дизельный мотор мощностью 194 л.с., 1,6 л. гибридный агрегат с мощностью 245 л.с. и 3,5 л. бензиновый двигатель, выдающий 294 л.с. Все они комплектуются автоматической коробкой передач.

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Модель 2025 года претерпела рестайлинг. Внешний вид машины был обновлен: появилась большая радиаторная решетка, фары с "кубическим" дизайном и светодиодные дневные огни. В салоне установлена новая приборная панель, модернизирована центральная консоль и добавлен развлекательный пакет с 14,6-дюймовыми экранами.

Хотя официальные продажи Kia в России были приостановлены, спрос на новый Carnival до сих пор остается высоким. Это объясняется обновленным дизайном и современными технологиями, которые предлагает автомобиль.

#новости #автомобили #авто #минивэн #автомагистраль #kia carnival
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