Нейросети могут поддерживать разработчика, но не должны его заменять.

Искусственный интеллект проникает во все сферы человеческой деятельности, и игровая индустрия не стала исключением. Впрочем, не все компании спешат облегчить себе работу – например, в японском Nintendo считают, что лучше опираться на традиционные методы и собственный опыт.

Недавно глава японской компании Шунтаро Фурукава (Shuntaro Furukawa) встретился с акционерами и рассказал им о том, как обстоят дела в компании. Президенту игрового гиганта задали вопрос о том, планирует ли Nintendo использовать искусственный интеллект в различных бизнес-процессах.

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По словам Фурукавы, некое подобие искусственного интеллекта всегда использовалось в разработке игр – так, похожие решения действовали в управлении другими персонажами. Однако генеративный искусственный интеллект, отметил глава Nintendo, вызывает множество вопросов в первую очередь в сфере авторского права. Фурукава все же заметил, что современные технологии могут разнообразить продукт и добавить креативности.

За плечами Nintendo не один десяток лет опыта в разработке, и несмотря на то, что они обращают внимание на новые технологии, компания старается оставаться верной себе. По их мнению, ИИ следует использовать для поддержки человеческого творчества, а не его замены.