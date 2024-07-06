Возможно, Cuda будет стильным электрокаром, вдохновленным дизайном старых моделей.

Компания Dodge, известная своими мощными автомобилями, сделала шаг к возрождению знакового названия «Cuda». Этот ход стал известен после того, как Dodge, входящий в состав автогиганта Stellantis, подал заявку на регистрацию торговой марки «Cuda». Пока официальных подтверждений о выпуске новой модели нет, но такие действия обычно свидетельствуют о планах компании защитить свои права на использование имени.

Заявка была подана в Управление по патентам и товарным знакам США, где «Cuda» зарегистрировали для использования на значках и наклейках. Это может означать, что имя «Cuda» появится на одной из будущих моделей Dodge, возможно, как часть особой серии или комплектации.

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Dodge не стоит на месте и активно работает над расширением своего модельного ряда, включая разработку электрических версий популярного Charger. Компания также возрождает классические названия, например, «Six Pack», что делает возвращение «Cuda» вполне вероятным. Предполагается, что новая «Cuda» может получить дизайн, вдохновленный классическими моделями, с такими элементами, как капотные замки, черная крыша и декоративные полосы на кузове.