Некоторые детали авто будут напечатаны.

McLaren и Divergent даже объединяют усилия для создания уникальных суперкаров. Известный производитель спортивных автомобилей McLaren и американская компания Divergent, специализирующаяся на 3D-печати, объявили о начале сотрудничества. Цель партнерства - использование передовых технологий 3D-печати для производства более легких и мощных автомобилей. Это сотрудничество позволит McLaren внедрить новаторские дизайны в свои будущие модели.

В рамках партнерства компании планируют применить технологию Divergent Adaptive Production System (DAPS) для создания компонентов шасси нового поколения. Это касается как первого полностью электрического суперкара McLaren, так и ожидаемого наследника легендарного P1 с гибридным двигателем V8.

реклама

Майкл Лейтерс, глава McLaren Automotive, выразил восторг от партнерства: «Сотрудничество с Divergent позволит нам внедрить инновационные решения в производство и инжиниринг, что идеально соответствует стремлению McLaren к инновациям». Технология DAPS обещает сделать автомобили McLaren еще легче и улучшить их динамические характеристики, что крайне важно для бренда, знаменитого своими технологическими достижениями.

Это партнерство также открывает новые возможности для других автопроизводителей, заинтересованных в оптимизации своего производства и создании более легких и эффективных автомобилей с помощью технологии DAPS.

В общем, сотрудничество McLaren и Divergent обещает принести революцию в автомобильную индустрию, предлагая новые подходы к производству и дизайну автомобилей, что сделает будущие модели не только производительнее, но и более экологичными.