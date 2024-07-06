Доля китайских автобрендов в премиальном сегменте новых машин достигла 80%.

В последнее время китайские автомобили стали настоящим хитом на российском рынке. В июне 2024 года их доля достигла рекордных 61%, что на 4,2% больше, чем в мае. Эти данные предоставил Сергей Удалов, исполнительный директор "Автостата".

Особенно впечатляет рост популярности китайских машин в премиальном сегменте. Если в прошлом году их доля составляла 60%, то в этом году она увеличилась до 80%. Это говорит о том, что китайские автомобили становятся все более предпочтительным выбором среди покупателей дорогих машин.

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В массовом сегменте китайские бренды также показывают отличные результаты. Lada остается лидером с 34 199 проданными автомобилями, что на 43,8% больше, чем в прошлом году. За ней следуют Haval и Chery с ростом продаж на 83,7% и 34,7% соответственно. Geely и Changan также показали значительный рост, заняв четвертое и пятое места.

В премиальном классе китайские автомобили также занимают лидирующие позиции. EXEED продал 3 542 автомобиля, что на 15,6% больше, чем в прошлом году. TANK и Lixiang также показали впечатляющий рост, увеличив продажи в 2,2 и 10,2 раза соответственно. Среди некитайских брендов в лидерах остается BMW, несмотря на снижение продаж на 18%.

По типу кузова универсалы и SUV остаются самыми популярными на российском рынке, составляя 67% от общего числа продаж. Седаны и хэтчбеки также пользуются спросом, занимая 20% и 10% рынка соответственно.

Бензиновые автомобили продолжают доминировать на рынке, их доля составляет более 95%. В то же время, интерес к дизельным и электрическим автомобилям снижается, их доля упала до 1% и 0,9% соответственно.

Эти данные свидетельствуют о значительных изменениях на российском авторынке, где китайские автомобили все чаще становятся выбором номер один среди покупателей.