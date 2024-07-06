Они будут использоваться для разведки с большой высоты.

В последнее время началось возрождение аэростатов, которые используются военными и гражданскими для сбора данных. В частности, высоколетящие аэростаты применяются для сбора информации о воздушных потоках и прочих метеорологических сведениях. Военные же начали использовать подобные аппараты для разведки и американцы в этом плане не исключение. Например, их оснащают датчиками, камерами и средствами связи, чтобы отслеживать перемещение противника и вовремя сообщать в штабы.

Американские военные начинают разворачивать программу по созданию аэростатов, способных парить на высоте до 18 км. Тем самым они выходят за пределы ЗРК ближнего радиуса дальности, а их сигнатура теряется на фоне атмосферы. Аэростаты (НАВ) планируют оснастить системами наблюдения и системами передачи данных сразу в штабы или даже прямо к бойцам. При этом система уже тестировалась во время американских учений в Тихом океане, а Пентагон разместил заказ на закупку большого количества весьма специфической электроники.

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Стоит отметить, что известные всем «Старлинк» используют аналогичную систему, но при этом выполняют роль ретрансляторов. Теперь же воздушные шары и аэростаты бут использоваться более активно. Вполне вероятно именно такие аппараты появятся на Украине в качестве поддержки разведки ВСУ. Насколько они будут эффективны пока неизвестно, так как все данные по испытаниям засекречены.