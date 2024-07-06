Система повышает возможности солдат с помощью цифровых технологий.

Испанская армия с воодушевлением глядит в будущее и продолжает тестировать Future Soldier System, которая предназначена для повышения эффективности действий солдата на поле боя за счет внедрения общей тактической сети. Комплекс модульный и разрабатывается фирмами Indra и GMV, которые вплотную сотрудничают с испанским оборонным ведомством. FSS в первую очередь предназначается для оснащения каждого бойца пехотного подразделения своим монитором, который выводит информацию о противниках, союзниках и позволяет лучше ориентироваться на местности.

Сегодня перспективная система FSS проходит испытание на полигоне в Толедо, но подробностей про ее эффективность и проблемы в общем доступе нету. Сама система работает вплотную с спутниковой связью и может дооснащаться дополнительными модулями для повышения эффективности солдата. Например, комплект может оснащаться инфракрасным визором для ориентирования в ночное время или даже небольшим дроном-разведчиком, связанным с монитором на шлеме бойца. Кроме того, командир пехотного подразделения имеет тактический планшет, который выводит всю информацию о каждом подчиненном.

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Испанская разработка напоминает американскую Land Warrior, которую использовали еще во время Бури в пустыне». Правда на тот момент в единую информационную сеть были связаны только штабы, военная техника и авиация. Испанские источники также не сообщают про стоимость каждого отдельного комплекта, что крайне критично для «большой войны».