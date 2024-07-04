Кроме того освобожден был ряд опорных пунктов ВСУ на Угледарском направлении.

Российские Вооруженные силы все чаще стали использовать мотоциклетную технику в зоне проведения СВО. Ранее мотоциклы и квадроциклы в основном использовали для ведения разведки или перемещения диверсионных групп, но в сети появились новости об использовании такой техники для переброски штурмовых групп. В частности, на Угледарском направлении российские штурмовики «прокрались» на мотоциклах к украинским позициям около населенного пункта Старомайорское и с ходу зашли в окопы, навязав бой.

Село Старомайорское давно находится в фокусе внимания российского командования и столкновения уже шли на окраинах поселка. Российские военные на мотоциклах смогли незаметно обойти позиции ВСУ и нанесли неожиданный удар в тыл, заняв окопы и продержавшись до подхода подкрепления. Кроме того, таким же образом на этом же направлении взяли под контроль несколько опорных пунктов украинцев, что стало настоящей неожиданностью для их командования.

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«Дерзко, нагло выполнили эту задачу. Заехали прямо в Старомайорское. Прямо в окопы залетали на мотоциклах. Ребята сразу пошли на штурм. За ними была пешая группа» - приводит Минобороны РФ слова одно из бойцов.

Военные аналитики в России и на Западе начинают размышлять на тему переформирования российской армии в сторону большей мобильности и неожиданных ходов. Стоит отметить, что подобная тактика может оказаться очень действенной против неподготовленного оппонента. В противном случае такие марш-броски будут выявляться разведкой и приведут к мерам противодействия. Украинская армия использует большое количество дронов-разведчиков, которые снабжены не только хорошей оптикой, но и тепловизорами.