Отечественные ракета-носители скоро полетят осваивать космос.

Роскосмос, под руководством Юрия Борисова, приступил к амбициозному проекту – проектированию и созданию отечественной, Российской орбитальной станции (РОС). Этот проект предполагает создание новых модулей, испытания пилотируемых кораблей нового поколения, а также создание отечественных ракет-носителей.

Старт проекта запланирован на 2027 год с запуском научно-энергетического модуля. К 2030 году Роскосмос планирует собрать основу станции из 4 модулей. Это будут универсальный узловой модуль, шлюзовой, базовый и научно-энергетический модули.

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С 2031 по 2033 годы планируется расширение станции за счет добавления 2 новых модулей. Эта станция станет ключевым элементом в пилотируемой космической программе России после того, как страна покинет МКС.

Общая стоимость проекта РОС оценивается в 600 млрд российских рублей. Несмотря на первоначальные планы покинуть МКС после 2024 года, Россия решила продлить эксплуатацию своего сегмента до 2028 года.

Напомним, что в 2023 году Роскосмос также попытался вернуться на Луну, запустив автоматическую станцию с космодрома «Восточный». К сожалению, миссия не удалась из-за сбоя двигателя, что привело к крушению аппарата. Тем не менее, в Роскосмосе не теряют оптимизма и планируют новую попытку в 2025-2026 годах, подчеркивая, что не стоит воспринимать этот инцидент как трагедию.

Эти шаги демонстрируют стремление России укрепить свои позиции в космической отрасли и продолжить исследование космоса, несмотря на вызовы и неудачи.