На Фестивале скорости Mini продемонстрирует способности своего нового прототипа.

Mini готовит сюрприз для любителей скорости и экологичности. На знаменитом фестивале скорости в Гудвуде скоро представят новинку — электрический хэтчбек Mini John Cooper Works E.

Ранее Mini уже показал, что умеет делать электромобили веселыми и динамичными. Их предыдущая модель, Mini Cooper на электричестве, несмотря на дополнительный вес от батарей, не потеряла в легкости и управляемости. Новый Mini John Cooper Works E обещает быть еще более мощным и агрессивным.

реклама

На фестивале в Гудвуде Mini покажет, на что способен их новый электрический хэтчбек. Хотя точные характеристики пока держатся в секрете, уже известно, что мощность двигателя составит около 250 лошадиных сил. Это серьезный показатель, который, без сомнения, привлечет внимание и вызовет интерес среди конкурентов, например, у Alpine A290.

Кроме того, Mini поделилось серией фотографий новинки, демонстрируя ее дизайн и динамичность. Эти снимки уже вызвали немало обсуждений и предвкушений среди поклонников бренда и автомобильных экспертов.

Следите за новостями с фестиваля скорости в Гудвуде 2024, чтобы первыми узнать все подробности о Mini John Cooper Works E и увидеть его в действии.