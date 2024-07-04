Авто с новыми технологиями планирует показать уже в следующем году.

Toyota внедряет новшества в мир автомобилей: скоро на дорогах Китая появятся машины, умеющие ездить без помощи человека, и новая экономичная батарея.

Ведущий автопроизводитель мира, компания Toyota, активно разрабатывает технологии, которые сделают автомобили более самостоятельными и экологичными. Уже в следующем году в Китае планируется представить автомобиль с передовыми функциями автономного вождения. Это станет возможным благодаря сотрудничеству с китайским производителем Guangzhou Automobile Group. Вместе они создадут внедорожник Bozhi 3X, который сможет самостоятельно передвигаться по автомагистралям и выполнять ряд городских маневров, включая парковку без участия водителя.

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Разработкой программного обеспечения для этих автомобилей занимается стартап Momenta Global, уже известный на рынке благодаря сотрудничеству с такими гигантами, как Mercedes. Кроме того, для улучшения работы автомобилей компания GAC-Toyota использует операционную систему от Huawei, что позволит внедрить новую цифровую платформу к 2025 году.

На прошлой неделе на конференции в Гуанчжоу, посвященной инновациям, Toyota также анонсировала разработку новой батареи на основе литий-железо-фосфата (LFP). Эта технология позволит снизить затраты на производство электромобилей примерно на 40%, что значительно удешевит их стоимость для конечных потребителей. Ожидается, что новая батарея будет готова к 2026 или 2027 году, что сделает электромобили Toyota еще более доступными и популярными среди покупателей.

Таким образом, Toyota не только стремится укрепить свои позиции на рынке электромобилей, но и активно работает над внедрением инновационных технологий, которые сделают автомобили более автономными, безопасными и экологичными. Эти шаги позволят компании оставаться в авангарде автомобильной индустрии и предложить потребителям новые, улучшенные модели автомобилей, отвечающие современным требованиям и ожиданиям.