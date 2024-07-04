Испытания провела компания SR Drones - дочернее предприятия частной космической копании SR Space.

Компания SR Drones успешно провела первые испытания своего нового проекта — автономного надводного дрона. Проект получил название "Нарвал". Этот дрон предназначен для исследований океана и атмосферы и обещает стать настоящим прорывом в области экологически чистых технологий.

Использование "Нарвала" позволит значительно сократить расходы на морские исследования. Если обычное исследовательское судно обходится от четырех до десяти миллионов рублей в день, то миссия дрона обойдется всего в 200 тысяч рублей. Это делает "Нарвал" не только экономически выгодным, но и доступным инструментом для широкого круга научных проектов.

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Одной из ключевых особенностей "Нарвала" является его экологичность. Беспилотник не только исключает риск загрязнения морских экосистем и атмосферы отработанными газами, но и способствует проведению качественных океанических и атмосферных наблюдений. Это открывает новые возможности для улучшения метеорологических и гидрологических моделей, а также для калибровки и валидации спутниковых данных.

"Нарвал" может быть использован для мониторинга морских млекопитающих и рыб, обнаружения и контроля за разливами нефти, изучения подводного рельефа и многое другое. Это делает его незаменимым помощником в борьбе с незаконным выловом рыбы и нелегальным трафиком, а также в исследовании изменений климата и подкисления океанов.

Во время первых испытаний специалисты не только проверили способность "Нарвала" передвигаться по воде, но и успешно протестировали систему отправки данных на береговую станцию. Была подтверждена работоспособность всех дополнительных устройств, а запас плавучести аппарата составил более 75кг.

В данный момент SR Drones активно готовится к 2 этапу тестирования, который включает в себя тестирование системы удаленного управления и сбор данных с помощью специальных датчиков, установленных на борту "Нарвала". Эти испытания станут следующим шагом на пути к полноценному внедрению этого уникального беспилотника в научные исследования морских и атмосферных процессов.

Таким образом, "Нарвал" обещает стать важным инструментом в руках ученых, позволяя проводить глубокие исследования с меньшими затратами и вредом для окружающей среды.