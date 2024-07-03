Такой автомобиль существует в единственном экземпляре.

Это особенное событие произошло на фестивале скорости в Гудвуде. Такой автомобиль заказал один богатый покупатель, который хотел, чтобы его Huayra была с "механикой". Этот автомобиль оснащен семиступенчатой коробкой передач от компании Xtrac. Она уникальна тем, что использует тройное сцепление, что делает передачу мощности более эффективной. К тому же, КПП выглядит очень стильно. Этого удалось добиться благодаря алюминиевому корпусу с открытыми элементами.

Сердцем Huayra Epitome является шестилитровый двигатель V12 от Mercedes-AMG с двойным турбонаддувом. Двигатель выдает 852 лошадиные силы. Это позволяет гиперкару развивать скорость до 350 км/ч, что ставит его в один ряд с другими мощными моделями, например, Utopia.

реклама

Инженеры Pagani также поработали над подвеской, сделав ее более устойчивой к кренам и раскачке. Есть даже специальный режим «Super Soft», который делает езду максимально комфортной, особенно если вы решите прокатиться по живописным местам, как Монако или озера Комо. Но стоит учесть, что при скорости выше 150 км/ч режим «Super Soft» автоматически отключается.

Создание Huayra Epitome – это результат работы спецподразделения Pagani Grandi Complicazioni. На разработку ушло 9 месяцев, а на сборку – еще десять. Но, к сожалению, купить такой автомобиль не получится, поскольку он существует в единственном экземпляре.