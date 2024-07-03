Судно пропало трое суток назад.

Йеменские повстанцы продолжают наносить ракетные и дроновые удары по кораблям, связанным с западной коалицией и Израилем, которые идут по акватории Красного моря и Аденского залива. На этот раз представители группировки «Ансар Алла» заявили, что поразили ракетой транспортный корабль Anvil Point, шедший под флагом Соединенного Королевства и якобы перевозившего на борту военные грузы и группу морских пехотинцев. Стоит отметить, что данное судно уже 3-и сутки не подает сигналов в общую сеть мониторинга морских судов, что наводит на определённые мысли.

Представители «Ансар Алла» рассказывают, что по кораблю был нанесен удар ракетой, которая попала точно в цель. Больше никаких подробностей относительно судьбы Anvil Point в общем доступе нету. Британская сторона никак не комментирует заявления хуситов про груз военного характера на борту судна. Более того британские власти молчат относительно самой судьбы корабля, который пока не появляется на системе мониторинга. Вполне вероятно, сейчас власти Туманного Альбиона придумывают причину пропажи грузовика и сообщат о его пропаже позже. Благо подобная практика уже применяется с момента начала обстрела хуситами грузовых кораблей в регионе.

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Несмотря на все действия сборной флотилии кораблей западных стран, им не удается подавить хуситов, которые продолжают наносить удары по грузовым и военным кораблям в регионе. Появляется неофициальная информация, что часть группировки «Ансар Алла» может действовать в Северной Африке для увеличения охвата ударов. При этом приводится якобы случай обстрела сухогруза, который входил в Суэцкий канал. В любом случае, события мешают нормальному грузопотоку и приносят западным компаниям существенные убытки.