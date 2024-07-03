Далеко не все пользователи регулярно удаляют со своих компьютеров ненужные файлы.

Среди пользователей персональных компьютеров существует проблема: многие забывают, что файлы при перетаскивании в корзину не удаляются и ее нужно периодически очищать, дабы свободного места для сохранения файлов оставалось больше. Теперь пользователям MacBook от Apple придется легче – приложение Bananabin интересным способом напомнит о необходимости заняться корзиной.

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Приложение будет следить за тем, сколько места занимают файлы из корзины. Когда это значение приблизится к лимиту, около ярлыка корзины появится анимация маленьких мух. Это привлекает к себе взгляд и раздражает. Единственный способ избавиться от мух – очистить корзину. Можно попробовать отогнать назойливых насекомых, однако надолго это не поможет.

На выбор предлагается несколько вариантов лимита, при котором мухи начинают летать – и у каждого есть оригинальное название. Первый режим, «Дворник», проявляется в том случае, если в корзине находится более 10 Мб информации. Режим «Переработчик» запустит насекомых после заполнения корзины на гигабайт ровно, а «Мусорщик» - на 10 Гб.

Пока что приложение бесплатно, однако в планах создателей утилиты ввести некоторую цену за покупку. Уже известно, что приложению потребуются специальные права.