Компания может предложить клиентам более миллиона вариантов конфигурации своих автомобилей.

MAN Truck & Bus организовала мероприятие в Тироле, где более 200 журналистов испытали грузовики компании. MAN акцентировал внимание на своей готовности к электрическому будущему, предлагая клиентам более миллиона вариантов настройки автомобилей для экологичного транспорта.

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Компания планирует производить как обычные, так и электрические грузовики на одном заводе, чтобы быстро адаптироваться к растущему спросу на электромобили. Однако, по словам генерального директора Александра Власкампа, для успеха необходимо существенно увеличить количество зарядных станций. Он подчеркнул, что это должно стать приоритетом для всех участников рынка.

К 2030 году MAN планирует, что каждый второй новый грузовик в Европе будет на аккумуляторах. Это требует значительного расширения сети зарядных станций. В этом контексте компания вместе с Daimler Truck и Volvo Trucks открыла один из первых больших зарядных парков для грузовиков в Антверпене. В ближайшее время планируется создать 1700 зарядных станций, но к 2030 году потребность возрастет до 50 000.

На мероприятии также был представлен первый водородный грузовик MAN, который появится на рынке в 2025 году. Кроме того, гости увидели новый коммерческий фургон MAN TGE Next Level и грузовик MAN TGM с автоматической коробкой передач Powermatic.