Российский ТГ-канал сообщает про ситуацию в Волчанске.

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило на Харьковское направление большое количество резервов и попыталось выбить российские войска из Волчанска. В ходе очередного «контрнаступа» ВСУ понесли большие потери и бросают в бой слабо мотивированных иностранных военных.

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О ситуации на севере Харьковщины рассказывают в российской группе «Северный ветер», которая отслеживает события связанные с группой армии «Север» ВС РФ. В частности, в ТГ-канале пишут, что российские силы продолжают отбивать у ВСУ дома и улицы Волчанска. Также пишут про переброску в Волчанск украинцами иностранных военных, которые в основном состоят из латиноамериканцев.

ВСУ предпринимают попытку переправлять через реку Волчья свежие силы, но российская артиллерия и дроны пресекают эти попытки. Кроме того, ВС РФ работают по южному берегу реки и не дают ВСУ сконцентрировать большую группу солдат для штурма.

Одновременно ТГ-канал пишет про ситуацию под Липцами, где ВСУ предприняли очередную попытку удара по селу Глубокое. В частности, пишут про поражение бронетранспортера украинской армии вместе с личным составом.