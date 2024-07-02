Десятки тысяч Volkswagen Golf и Atlas вызывают кучу проблем у владельцев.

Volkswagen объявляет об отзыве более 84 000 автомобилей, включая популярные модели Golf и Atlas. Всё из-за неполадок с ПО. Эта неприятность касается авто, которые сошли с конвейера в период с 2022 по 2024 год. Основная причина отзыва - камера заднего вида может не показывать изображение в тот момент, когда вы переключились на заднюю передачу.

Проблема была обнаружена после того, как владельцы начали жаловаться на работу камеры заднего вида в некоторых моделях Golf 2022 года. Volkswagen провела расследование и в декабре 2023г. разработала обновление программного обеспечения, чтобы исправить этот сбой. Для моделей Golf GTI и R, предназначенных для американского рынка, производство было скорректировано в декабре прошлого года, а для моделей Atlas - в феврале 2024 г.

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Владельцы затронутых автомобилей получат обновление программного обеспечения бесплатно. Процесс обновления займет около часа. С марта 2023 по май 2024 года компания получила 499 гарантийных обращений, связанных с этой проблемой. В Канаде также будут обновлены программы для определенного количества автомобилей Atlas Cross Sport, Atlas, Golf GTI и Golf R. Владельцам автомобилей отправят уведомления до 23 августа 2024 г.