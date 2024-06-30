Эта малютка оказалась откровенно говоря не дешевой.

FIAT начинает продавать свой новенький электромобиль Topolino, и его цена стартует от 900 тысяч рублей. Этот малыш, длиной чуть больше двух метров, идеален для города: разгоняется до 45 км/ч и может проехать без подзарядки 75 км. Зарядить его полностью можно всего за четыре часа.

Дизайн Topolino вдохновлен старинной моделью FIAT, которая была популярна с 1936 по 1955 год. Внутри у него два места и есть куда положить вещи. Есть две версии: простая Topolino с сеткой вместо дверей и версия поприличнее, Dolcevita, с тканевой крышей и красивыми деталями.

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В Европе Topolino продают за 9 890 евро, это примерно 914 тысяч рублей. Это на 185 тысяч рублей дороже, чем у его конкурента Citroen Ami. Купить его можно через интернет, выбрав удобную комплектацию и способ оплаты.