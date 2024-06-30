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g1tarist
Bugatti хочет выпустить переднемоторный гранд-турер с атмосферным двигателем V16
Цель Bugatti — вернуться к истокам, выпуску немногочисленных уникальных автомобилей.

Bugatti планирует выпустить новый гран-турер с мощным двигателем V16, который будет расположен спереди автомобиля. Это новшество вдохновлено знаменитой моделью Type 57 SC Atlantic, которая была популярна в 1930-х годах. Компания хочет вернуться к своим корням, создавая уникальные и редкие автомобили.

Фрэнк Хейл, главный дизайнер Bugatti, рассказал, что компания может начать выпускать автомобили по индивидуальным заказам, а также эксклюзивные модели, которые будут выпущены в единственном экземпляре. Уже сейчас у Bugatti есть опыт создания таких уникальных автомобилей, как Bolide, Centodieci и La Voiture Noire.

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В прошлом Bugatti фокусировалась на автомобилях с двигателем, расположенным посередине, но новая модель Tourbillon позволит размещать двигатель как спереди, так и сзади. Мате Римак, генеральный директор Bugatti, подчеркнул, что компания не собирается отказываться от двигателей внутреннего сгорания. Он также напомнил, что Bugatti не всегда производила только спортивные автомобили.

По словам Римака, первоочередная задача компании – выпуск гиперкара, но в будущем могут появиться и другие модели. Пока точные сроки не объявлены, но известно, что серийное производство модели Tourbillon начнется в 2026 году. После этого компания рассмотрит возможность расширения своего ассортимента.

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