В Госдуме обсуждают меры регулирования работы YouTube в России.

В России обсуждают, как контролировать работу YouTube. Депутат Антон Горелкин сказал, что вместо того, чтобы полностью блокировать YouTube, скорее всего, сначала просто замедлят доступ к нему. Это значит, что видео на YouTube могут начать загружаться медленнее, чем сейчас.

Пока никто не знает, когда именно это может произойти. Но если решат ограничить доступ к YouTube, то первым делом, скорее всего, сделают его медленнее, а не сразу заблокируют.

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Есть и другие новости. В Госдуме думают над законом, который запретит рекламу на сайтах, к которым ограничен доступ. Это значит, что если этот закон примут, российским создателям контента на YouTube станет нельзя будет зарабатывать на рекламе. Это касается и тех случаев, когда доступ к YouTube будет просто замедлен, а не полностью заблокирован.

Но есть и хорошая новость для блогеров. Федеральная антимонопольная служба не будет заставлять их удалять старые рекламные посты. Новые правила коснутся только тех рекламных материалов, которые будут созданы после того, как новый закон начнет действовать.

Но пока что это только обсуждения и предложения. Посмотрим, что будет дальше.