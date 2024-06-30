По мнению разработчиков, это поможет решить транспортные проблемы в современных мегаполисах.

В Европе придумали новый способ передвижения по городу, который может стать альтернативой метро. Это проект ConnX, который сочетает в себе канатные дороги и беспилотные шаттлы. Разработчики из Южного Тироля превратили обычные кабины фуникулера в роботакси, которые могут ездить как по воздуху, так и по дорогам города.

реклама

Идея проекта в том, чтобы помочь городам справиться с проблемами переполненных дорог и улучшить транспортное обслуживание. Кабины фуникулера, освобожденные от канатов, теперь могут автоматически перемещаться на специальных электромобильных платформах. Это позволяет им плавно переходить от движения по воздуху к езде по дорогам без необходимости пересадки для пассажиров.

Проект уже тестируется в Венгрии, а к 2025 году планируется его полноценный запуск. ConnX предлагает уникальное решение для городских районов, где сложно построить обычные дороги или канатные линии. Это может быть особенно полезно для мест с сложным рельефом или для соединения отдаленных районов города.

Одно из главных преимуществ такого гибридного транспорта – возможность легко преодолевать препятствия, как естественные, так и созданные человеком, и обеспечивать непрерывное движение между различными частями города. Кроме того, ConnX может стать отличным вариантом для тех, кто ищет удобный способ добраться до места назначения после поездки на общественном транспорте, так называемый транспорт "последней мили".

Несмотря на все преимущества, у проекта есть и скептики. Они выражают беспокойство по поводу безопасности и приватности пассажиров в таких беспилотных кабинах. Однако разработчики уверены, что смогут решить эти проблемы к моменту запуска проекта.