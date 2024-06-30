Исследователи считают, что она относится к периоду Тартессийской цивилизации.

В Испании археологи обнаружили уникальную находку: древнюю табличку с неизвестным алфавитом. Это событие произошло недалеко от города Гуаренья. Ученые предполагают, что табличка датируется временами Тартессийской цивилизации, которая существовала на территории современной Испании около 2500 лет назад.

Табличка, длиной всего 20 сантиметров, украшена изображениями воинов. Однако, наибольший интерес вызвало не это. Специалист по древним языкам Испании, Жоан Феррера-и-Жане, обнаружил на ней знаки, которые оказались частью древнего алфавита. Он отметил, что среди изображений воинов на одной из сторон таблички нашелся уникальный палеоиспанский символ, который нельзя спутать ни с чем другим.

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После тщательного изучения, ученые пришли к выводу, что на табличке изображена последовательность букв древнего южнопалеоиспанского алфавита, напоминающая современный испанский, но с некоторыми отличиями. В частности, один из символов имеет уникальную форму, не встречающуюся в других известных алфавитах.

Эта находка важна тем, что палеоиспанская письменность считается предшественником латинского алфавита, который мы используем сегодня. Табличка, по мнению исследователей, является ключевым доказательством существования южнопалеоиспанского алфавита. Кроме того, Феррера-и-Жане предполагает, что на табличке могли быть и другие буквы, но, к сожалению, часть ее была повреждена.

Это открытие не только добавляет знаний о древних цивилизациях Испании, но и подчеркивает важность археологических раскопок для понимания истории человечества.