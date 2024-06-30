Конкурс привлекает энтузиастов мобильной фотографии со всего мира.

В России стартовал большой фотоконкурс для любителей снимать на телефон - XMAGE 2024, который устраивает известная компания Huawei. Об этом сообщили на официальном сайте компании.

Этот конкурс - отличный шанс для всех, кто увлекается фотографией, показать свои лучшие снимки и посоревноваться за крутые призы. В этом году можно выбрать, в какой категории участвовать. Есть варианты: от портретов и моментальных снимков до фото на тему моды и искусства. Всего категорий восемь, и каждая позволяет показать разные стороны таланта фотографа.

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Победителей ждут ценные призы: современные смартфоны Huawei, стильные наушники и умные часы. Оценивать работы будет жюри, в которое входят известные люди из мира искусства и фотографии, включая Константина Худякова, высокопоставленного представителя Российской академии художеств, и Оксану Несмеянову, признанного лучшего свадебного фотографа.

Чтобы участвовать, нужно успеть отправить свои работы до 1 сентября 2024 года. Победителей объявят 30 октября.

Кстати, недавно в Дубае прошла большая выставка фотографий, сделанных на смартфоны Huawei. Там показали около 300 работ, которые не только демонстрируют, как за последние 12 лет изменилась мобильная фотография, но и показывают, на что способны современные телефоны. Лучшие фото с выставки также показали в соцсетях Huawei.

Так что если вы любите фотографировать и у вас есть интересные снимки, не упустите свой шанс поучаствовать в конкурсе и возможно выиграть крутые призы!