Такое предложение сделал министр обороны.

Обстановка на польско-белорусской границе обостряется с каждым годом и все дело в тысячах мигрантов, которые пытаются проникнуть в Польшу через Беларусь. При этом поляки предпринимают усилия, чтобы не допустить прорыва мигрантов, которые используют страну в качестве туннеля в Евросоюз. На этом фоне прозвучали предложения министра обороны Польши Косиняк-Камыша о принятии нового закона, который позволит стрелять по нарушителям границы без предупреждения. Столь резкое предложение прозвучало из-за инцидента на границе, в ходе которого погиб польский пограничник.

Как пишет польская пресса, в начале июня на польско-белорусской границе произошел инцидент с одним из мигрантов, который ударил по польскому пограничнику самодельным копьём из ножа и палки. Под соусом о безопасности границы министр обороны выдвинул новый закон на рассмотрение Сеймом. Закон позволит польским силовикам открывать огонь без предупреждения, что резко повысит их эффективность.

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«Требуется 25 секунд, чтобы раздвинуть пролеты этого забора и проникнуть внутрь. Согласно приведенной им статистике, в 2023 году было произведено 320 предупредительных выстрелов; в первом полугодии 2024 года – уже 1390. За аналогичный период времени было предпринято попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы соответственно 25 тыс. и 20 тыс. В связи с этим министр призвал сейм единогласно принять предложенный им законопроект, «который обеспечит защиту граждан и укрепит обороноспособность страны»» - заявил Косиняк-Камыш.

При этом в ответ на инициативу министра обороны подали голос другие силы, которые заявили, что принятие этого закона антиконституционно и нарушает основной закон. По сути новый закон разрешит силовикам стрелять без предупреждения в любой ситуации, и не нести за это никакого наказания. В итоге пока законопроект завис в польском Парламенте на рассмотрении.